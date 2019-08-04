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Преступления Происшествия

В Самаре задержали мужчину, врезавшегося в забор на угнанной машине

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Железнодорожном районе Самары сотрудники вневедомственной охраны задержали автоугонщика. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

На ул. Партизанской экипаж услышал визг тормозов и звук удара. Это врезалась в забор Lada Priora, внутри которой находились двое мужчин. Патрульные оказывали им первую доврачебную помощь.

Позже выяснилось, что машина не принадлежит никому из тех, кто был в ней. Хозяин автомобиля — 27-летний самарец не знал, что на нем кто-то уехал. По факту угона возбудили уголовное дело.

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