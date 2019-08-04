Жителя Сызрани будут судить за кражу фамильной ценности

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 27-летнего местного жителя, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее у 27-летней женщины пропала доставшаяся по наследству от дедушки мужская печатка стоимостью более 15 тыс. рублей.

Следователи заподозрили в преступлении знакомого семьи, который несколько месяцев жил у потерпевшей дома и знал, где хранится украшение. Украв печатку, он поехал в Самару и сдал ее в ломбард.

Теперь мужчине предъявлено обвинение.