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Преступления Происшествия

Жителя Сызрани будут судить за кражу фамильной ценности

СЫЗРАНЬ. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани отправили в суд уголовное дело 27-летнего местного жителя, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее у 27-летней женщины пропала доставшаяся по наследству от дедушки мужская печатка стоимостью более 15 тыс. рублей.

Следователи заподозрили в преступлении знакомого семьи, который несколько месяцев жил у потерпевшей дома и знал, где хранится украшение. Украв печатку, он поехал в Самару и сдал ее в ломбард.

Теперь мужчине предъявлено обвинение.

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