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Преступления Происшествия

Первого замначальника ФСИН, задержанного с деньгами, "сдал" адвокат

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полковник, заместитель начальника УФСИН по Самарской области Денис Шматов оказался фигурантом уголовного дела "благодаря" своему давнему знакомом адвокату Андрею Овсянникову, пишет "Самарское обозрение".

По данным издания, задержанию Шматова при получении взятки 19 июля предшествовало задержание с деньгами Овсянникова, который предложил дать показания на своего товарища.

По словам адвоката, деньги предназначались за улучшение условий содержания его клиенток Ирины Тюменцевой и Оксаны Пименовой, проходящих по делу "черных" риелторов и находящихся в следственном изоляторе.

Замначальника регионального УФСИН задержан при получении 520 тыс. рублей Замначальника регионального УФСИН задержан при получении 520 тыс. рублей
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту получения 520 тыс. руб. заместителем начальника УФСИН России по Самарской области Денисом Шматовым.

Якобы Шматов в июне потребовал перевести женщин в другие камеры из-за того, что они отсудили у  ФСИН 40 тыс. руб. за ненадлежащие условия содержания.

18 июля полковник сказал начальнику колонии, при которой находится СИЗО, что Тюименцеву и Пименову можно вернуть в прежние камеры. На следующий день он был задержан.

Овсянников сообщил правоохранителям, что из переданных Шматову 520 тыс. руб., ему как посреднику причиталось 130 тысяч. Адвокат проходит по делу как свидетель.

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