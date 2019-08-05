Владимир Жириновский может заплатить 5 млн руб. за оскорбление Александра Хинштейна в эфире ток-шоу

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в соцсети опубликовал определение суда по его иску к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ситуация, ставшая предметом судебного разбирательства, произошла 12 сентября минувшего года в прямом эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Жириновский назвал оппонента "подлецом из подлецов" и "негодяем, которого не видел свет", а также допустил ряд высказываний, которые, по его мнению, характеризуют деятельность Александра Хинштейна.

В понедельник, 5 августа, рассмотрев материалы дела, Никулинский районный суд Москвы признал слова Владимира Жириновского в отношении своего визави оскорблением и постановил, что в течение 10 дней с даты вступления решения суда в силу лидер ЛДПР должен в эфире телеканала "Россия-1" дать опровержения своим словам, а также возместить нанесенный Александру Хинштейну моральный вред в сумме 5 млн рублей.

Однако представители ответчика настояли на проведении лингвистической экспертизы, которая установит, являются ли высказывания Жириновского в адрес истца оскорблением. Проведение экспертизы оплатят обе стороны. Ее результаты должны быть готовы не более чем через 30 дней с момента передачи материалов экспертам. До тех пор судебное разбирательство приостановлено.