"Пластилиновый дождь" пройдет в Самаре 21-22 сентября

Фестиваль независимых театров "Пластилиновый дождь" пройдет в Струковском саду 21 и 22 сентября, об этом bigvill.ru сообщила программный директор феста Анастасия Шадрина.

Напомним, что 1 августа организаторы в официальной группе в соцсети объявили, что фестиваль в 2019 г. не состоится из-за отсутствия финансирования.

"Мы разместили объявление об отмене фестиваля без какой-то задней мысли — не собирались жаловаться губернатору или что-то такое. Просто зрители и артисты постоянно обращались к нам, спрашивали, где он будет и как подать заявки. Мы написали это для своего успокоения. Но опять наши зрители не смирились с таким положением дел, начали жаловаться губернатору. Вскоре нам позвонили из министерства культуры, хотя ранее это ведомство никакого отношения к нашему фестивалю не имело. Мы отправились на встречу, и Сергей Филиппов сказал: "Нужно фестиваль проводить". Было решено делать его в конце сентября — иначе не успеем все организовать и сделать визы для артистов", - рассказала Шадрина.