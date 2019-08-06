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Культура

"Пластилиновый дождь" пройдет в Самаре 21-22 сентября

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фестиваль независимых театров "Пластилиновый дождь" пройдет в Струковском саду 21 и 22 сентября, об этом bigvill.ru сообщила программный директор феста Анастасия Шадрина.

Напомним, что 1 августа организаторы в официальной группе в соцсети объявили, что фестиваль в 2019 г. не состоится из-за отсутствия финансирования. 

"Мы разместили объявление об отмене фестиваля без какой-то задней мысли — не собирались жаловаться губернатору или что-то такое. Просто зрители и артисты постоянно обращались к нам, спрашивали, где он будет и как подать заявки. Мы написали это для своего успокоения. Но опять наши зрители не смирились с таким положением дел, начали жаловаться губернатору. Вскоре нам позвонили из министерства культуры, хотя ранее это ведомство никакого отношения к нашему фестивалю не имело. Мы отправились на встречу, и Сергей Филиппов сказал: "Нужно фестиваль проводить". Было решено делать его в конце сентября — иначе не успеем все организовать и сделать визы для артистов", - рассказала Шадрина.

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