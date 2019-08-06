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Губернатор Власть и политика

Муниципальных служащих региона проверят на профпригодность

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Муниципальные служащие Самарской области пройдут образовательную программу и будут протестированы на профпригодность. Об этом в Instagram написал глава региона Дмитрий Азаров.

"На прошлой неделе писал про посещение с. Курумоч и отставание в строительстве детского сада. Как и говорил тогда, одна из проблем состоит в том, что муниципальные власти не осознают себя полноценными "заказчиками" и не контролируют процессы, надеясь на региональный минстрой. В большинстве случаев так происходит из-за несовершенства профессиональных навыков отдельных специалистов", — считает губернатор.

Чтобы это исправить, Дмитрий Азаров поручил замминистра строительства Сергею Пичушкину заняться формированием муниципальных управленческих команд.

"Будет подготовлена специальная образовательная программа, и зимой начнется обучение сотрудников. Если по итогам кто-то не будет соответствовать квалификационным требованиям и качествам, будем увольнять", — резюмировал глава Самарской области.

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