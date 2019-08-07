Стала известна полная программа "Метафеста"

Стала известна полная программа двенадцатого фестиваля "Метафест", который пройдет в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах (Грушинская поляна) 23 и 24 августа.
Стала известна полная программа двенадцатого фестиваля "Метафест", который пройдет в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах (Грушинская поляна) 23 и 24 августа.
На мероприятии будет работать три сцены — "Лес", "Степь" и "Река", и лекторий.
23 августа. Сцена "Лес"
- 18:00 Вовка Кожекин (Мск);
- 18:40 Два Льва и Левша-пацан (Самара/Тольятти);
- 19:30 Fire Granny (Москва);
- 20:20 TRAMONTANA! (Самара);
- 21:10 VAS' (Мск);
- 22:00 Андрей Козловский (Мск);
- 22:50 Билли Новик (BILLYʼS BAND) поет Егора Летова (СПб).
Электронная ночь:
- 00:00 VLG Lab (live);
- 01:00 Lowbreaker;
- 02:00 Raccoon (live);
- 03:00 CriminalTempo.
Сцена "Степь"
- 18:00 Branky (Самара);
- 18:40 Ватерфолс (Самара);
- 19:30 EAZY VILLAGE (Самара);
- 20:20 Прекрасная зеленая (Уфа);
- 21:10 BARRELS (Самара);
- 22:00 NalieN (Казань);
- 22:50 Шиз-оркестр КАША (Самара);
- 00:00 КИРПИЧИ (СПб);
- 1:10 Василий УРИЕВСКИЙ и GARDINA (Саратов);
- 2:20 Кокосовый джем (Тольятти);
- 3:10 Специальный секретный гость.
Сцена "Река"
- 14:00.wE… (Самара);
- 14:40 Telewelle (Самара);
- 15:30 Василий Уриевский и Михаил Гардин (Саратов);
- 16:20 Glücksbringer (Ижевск);
- 17:10 Бранимир (Волгоград).
24 августа.
Сцена "Лес"
- 18:00 Квалия (Чебоксары);
- 18:40 JazzySways (Самара);
- 19:30 Глобальное потепление (Волгоград);
- 20:20 Эмпатия (Тольятти);
- 21:10 Гаврош (Самара);
- 22:00 Хадн Дадн (Мск);
- 23:00 Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (Мск).
Электронная ночь:
- 00:00 Donʼt Speak Donʼt Speak (live);
- 01:00 Noform;
- 02:00 ISHOME (live);
- 03:00 Mrac.
Сцена "Степь"
- 18:00 Поздняк (Самара);
- 18:40 Лу фон Шаломе (Уфа);
- 19:30 Катани (Мск);
- 20:20 Тушь (Самара);
- 21:10 ti11y twi5ter (Саратов);
- 22:00 Пятый корпус (Пермь);
- 22:50 Алексей Вдовин и Недра (Мск);
- 23:40 Маша и Медведи (Мск);
- 1:00 Биртман (СПб);
- 2:10 НонАдаптанты (Мск).
Сцена "Река"
- 12:00 Mudita Echa (Саратов);
- 12:40 Зеленый самолет (Саратов);
- 13:30 Faust Mensch (Самара);
- 14:20 Павел Куприянов (Самара);
- 15:20 Подзвездами (Самара);
- 16:10 Вербное воскресенье (Ижевск);
- 17:00 Два Егора (Вологда).
Лекторий (совместно с проектами 15×4 и "Куда смотреть")
- 13:00 Вовка Кожекин с лекцией об истории блюза;
- 14:00 Евгения Чибикова "15 минут про арт-брют";
- 14:30 Дмитрий Андрамонов "15 минут про 1968-й";
- 15:00 Елена Вяльцева "15 минут про сексуальную революцию";
- 15:30 Данила Телегин "15 минут про мутации музыкальной критики";
- 16:00 Дарья Ларионова "Японская поэзия: все будет мономанэ";
- 16:30 Дмитрий Карюхин "Rapping about jazz: что общего между джазом и хип-хопом";
- 17:00 Дарья Волкова "Лесной концерт: о музыке и пространстве в изобразительном искусстве";
- 17:30 Артем Кот "Труба зовет: история медных духовых от девиаций с ракушками до игры на садовом шланге".