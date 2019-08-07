Стала известна полная программа "Метафеста"

Стала известна полная программа двенадцатого фестиваля "Метафест", который пройдет в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах (Грушинская поляна) 23 и 24 августа.

Стала известна полная программа двенадцатого фестиваля "Метафест", который пройдет в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах (Грушинская поляна) 23 и 24 августа.

На мероприятии будет работать три сцены — "Лес", "Степь" и "Река", и лекторий.

23 августа. Сцена "Лес"

18:00 Вовка Кожекин (Мск);

18:40 Два Льва и Левша-пацан (Самара/Тольятти);

19:30 Fire Granny (Москва);

20:20 TRAMONTANA! (Самара);

21:10 VAS' (Мск);

22:00 Андрей Козловский (Мск);

22:50 Билли Новик (BILLYʼS BAND) поет Егора Летова (СПб).

Электронная ночь:

00:00 VLG Lab (live);

01:00 Lowbreaker;

02:00 Raccoon (live);

03:00 CriminalTempo.

Сцена "Степь"

18:00 Branky (Самара);

18:40 Ватерфолс (Самара);

19:30 EAZY VILLAGE (Самара);

20:20 Прекрасная зеленая (Уфа);

21:10 BARRELS (Самара);

22:00 NalieN (Казань);

22:50 Шиз-оркестр КАША (Самара);

00:00 КИРПИЧИ (СПб);

1:10 Василий УРИЕВСКИЙ и GARDINA (Саратов);

2:20 Кокосовый джем (Тольятти);

3:10 Специальный секретный гость.

Сцена "Река"

14:00.wE… (Самара);

14:40 Telewelle (Самара);

15:30 Василий Уриевский и Михаил Гардин (Саратов);

16:20 Glücksbringer (Ижевск);

17:10 Бранимир (Волгоград).

24 августа.

Сцена "Лес"

18:00 Квалия (Чебоксары);

18:40 JazzySways (Самара);

19:30 Глобальное потепление (Волгоград);

20:20 Эмпатия (Тольятти);

21:10 Гаврош (Самара);

22:00 Хадн Дадн (Мск);

23:00 Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (Мск).

Электронная ночь:

00:00 Donʼt Speak Donʼt Speak (live);

01:00 Noform;

02:00 ISHOME (live);

03:00 Mrac.

Сцена "Степь"

18:00 Поздняк (Самара);

18:40 Лу фон Шаломе (Уфа);

19:30 Катани (Мск);

20:20 Тушь (Самара);

21:10 ti11y twi5ter (Саратов);

22:00 Пятый корпус (Пермь);

22:50 Алексей Вдовин и Недра (Мск);

23:40 Маша и Медведи (Мск);

1:00 Биртман (СПб);

2:10 НонАдаптанты (Мск).

Сцена "Река"

12:00 Mudita Echa (Саратов);

12:40 Зеленый самолет (Саратов);

13:30 Faust Mensch (Самара);

14:20 Павел Куприянов (Самара);

15:20 Подзвездами (Самара);

16:10 Вербное воскресенье (Ижевск);

17:00 Два Егора (Вологда).

Лекторий (совместно с проектами 15×4 и "Куда смотреть")