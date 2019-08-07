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Стала известна полная программа "Метафеста"

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стала известна полная программа двенадцатого фестиваля "Метафест", который пройдет в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах (Грушинская поляна) 23 и 24 августа.

Стала известна полная программа двенадцатого фестиваля "Метафест", который пройдет в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах (Грушинская поляна) 23 и 24 августа.

На мероприятии будет работать три сцены — "Лес", "Степь" и "Река", и лекторий.

23 августа. Сцена "Лес"

  • 18:00 Вовка Кожекин (Мск);
  • 18:40 Два Льва и Левша-пацан (Самара/Тольятти);
  • 19:30 Fire Granny (Москва);
  • 20:20 TRAMONTANA! (Самара);
  • 21:10 VAS' (Мск);
  • 22:00 Андрей Козловский (Мск);
  • 22:50 Билли Новик (BILLYʼS BAND) поет Егора Летова (СПб).

Электронная ночь:

  • 00:00 VLG Lab (live);
  • 01:00 Lowbreaker;
  • 02:00 Raccoon (live);
  • 03:00 CriminalTempo.

Сцена "Степь"

  • 18:00 Branky (Самара);
  • 18:40 Ватерфолс (Самара);
  • 19:30 EAZY VILLAGE (Самара);
  • 20:20 Прекрасная зеленая (Уфа);
  • 21:10 BARRELS (Самара);
  • 22:00 NalieN (Казань);
  • 22:50 Шиз-оркестр КАША (Самара);
  • 00:00 КИРПИЧИ (СПб);
  • 1:10 Василий УРИЕВСКИЙ и GARDINA (Саратов);
  • 2:20 Кокосовый джем (Тольятти);
  • 3:10 Специальный секретный гость.

Сцена "Река"

  • 14:00.wE… (Самара);
  • 14:40 Telewelle (Самара);
  • 15:30 Василий Уриевский и Михаил Гардин (Саратов);
  • 16:20 Glücksbringer (Ижевск);
  • 17:10 Бранимир (Волгоград).

24 августа.

Сцена "Лес"

  • 18:00 Квалия (Чебоксары);
  • 18:40 JazzySways (Самара);
  • 19:30 Глобальное потепление (Волгоград);
  • 20:20 Эмпатия (Тольятти);
  • 21:10 Гаврош (Самара);
  • 22:00 Хадн Дадн (Мск);
  • 23:00 Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (Мск).

Электронная ночь:

  • 00:00 Donʼt Speak Donʼt Speak (live);
  • 01:00 Noform;
  • 02:00 ISHOME (live);
  • 03:00 Mrac.

Сцена "Степь"

  • 18:00 Поздняк (Самара);
  • 18:40 Лу фон Шаломе (Уфа);
  • 19:30 Катани (Мск);
  • 20:20 Тушь (Самара);
  • 21:10 ti11y twi5ter (Саратов);
  • 22:00 Пятый корпус (Пермь);
  • 22:50 Алексей Вдовин и Недра (Мск);
  • 23:40 Маша и Медведи (Мск);
  • 1:00 Биртман (СПб);
  • 2:10 НонАдаптанты (Мск).

Сцена "Река"

  • 12:00 Mudita Echa (Саратов);
  • 12:40 Зеленый самолет (Саратов);
  • 13:30 Faust Mensch (Самара);
  • 14:20 Павел Куприянов (Самара);
  • 15:20 Подзвездами (Самара);
  • 16:10 Вербное воскресенье (Ижевск);
  • 17:00 Два Егора (Вологда).

Лекторий (совместно с проектами 15×4 и "Куда смотреть")

  • 13:00 Вовка Кожекин с лекцией об истории блюза;
  • 14:00 Евгения Чибикова "15 минут про арт-брют";
  • 14:30 Дмитрий Андрамонов "15 минут про 1968-й";
  • 15:00 Елена Вяльцева "15 минут про сексуальную революцию";
  • 15:30 Данила Телегин "15 минут про мутации музыкальной критики";
  • 16:00 Дарья Ларионова "Японская поэзия: все будет мономанэ";
  • 16:30 Дмитрий Карюхин "Rapping about jazz: что общего между джазом и хип-хопом";
  • 17:00 Дарья Волкова "Лесной концерт: о музыке и пространстве в изобразительном искусстве";
  • 17:30 Артем Кот "Труба зовет: история медных духовых от девиаций с ракушками до игры на садовом шланге".

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