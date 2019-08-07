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В Тольятти нашли пропавшего девятилетнего мальчика

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти нашли пропавшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 6 августа пропал девятилетний мальчик. Он вышел из дома утром и пропал.

Правоохранители нашли его торговом центре. Ребенок рассказал, что вечером был далеко от дома, в гостях у знакомого. Идти домой одному ему было страшно, и мальчик остался ночевать у друга. Родителям он забыл позвонить. Утром по пути домой ребенок зашел в магазин, где его и нашли полицейские.

Никаких противоправных действия в отношении мальчика не совершали.

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