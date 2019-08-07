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В Тольятти пропал девятилетний мальчик

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские разыскивают пропавшего ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Девятилетний Иван Лебедев пропал 6 августа. Около 10:00 он вышел из дома на ул. Голосова, 26 и не вернулся.

Правоохранители проверяют места, где мальчик может находиться, изучают личные вещи и дом пропавшего. Инспекторы ПДН работают с семьей разыскиваемого, собирают сведения о круге общения и возможных причинах исчезновения.

Приметы пропавшего: на вид девять лет, рост 160 см, плотное телосложение, волосы светло-русые, был одет в красно-бело-синюю толстовку, белую футболку, серые спортивные штаны и синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит обратиться по телефонам: 8(8482) 93-45-62 (дежурная часть ОП № 25 УМВД России по Тольятти) или 020 (102 с мобильного).

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