Ул. XXII Партсъезда в Самаре реконструируют в 2021–2022 годах

Реконструкцию ул. XXII Партсъезда в Самаре планируют провести в 2021–2022 годах. Об этом в Twitter сообщили представители департамента градостроительства Самары.

Напомним, о намерениях продлить автомобильную дорогу по ул. XXII Партсъезда на участках от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе (первая очередь) и от пр. Карла Маркса до Ставропольской (вторая очередь), а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на Кировский мост через ул. Ветлянскую заговорили еще в марте 2015 года. Тогда сообщалось, что стоимость работ по строительству новой четырехполосной дороги на двух участках и ремонту существующей составит 369 млн рублей. Протяженность обновленного участка дороги должна составить 1,2 километра.