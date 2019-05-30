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Дорожное строительство Транспорт и связь

Проект реконструкции ул. XXII Партсъезда снова будут корректировать

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУСО "Региональный телекоммуникационный центр" объявило открытый конкурс на корректировку проекта реконструкции ул. XXII Партсъезда от Солнечной до Московского шоссе, сообщается в документации госзакупки.

За работу власти готовы заплатить 9,7 млн рублей. Итоги конкурса подведут 28 июня.

Напомним, о намерениях продлить автомобильную дорогу по ул. XXII Партсъезда на участках от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе (первая очередь) и от пр. Карла Маркса до Ставропольской (вторая очередь), а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на Кировский мост через ул. Ветлянскую заговорили еще в марте 2015 года. Тогда сообщалось, что стоимость работ по строительству новой четырехполосной дороги на двух участках и ремонту существующей составит 369 млн рублей. Протяженность обновленного участка дороги должна составить 1,2 километра. 

По последней информации, к реконструкции планировалось приступить в этом году.

Примечательно, что это не первая корректировка проекта судя по данным госзакупок. Так, корректировку в 2016 году выполняло ООО "Автодорстрой". Тогда эта работа вышла дешевле - чуть менее полумиллиона рублей. Первоначально инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию по объекту подготовило ООО Инжстройконсалт" в 2014 году за 8 млн рублей.

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