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Экология Общество

Самарцы сообщили в минлесхоз об очередной свалке на "Самарской Луке"

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области сообщили в региональный минлесхоз об очередной свалке, обнаруженной на территории национального парка "Самарская Лука".

Фото: https://twitter.com/Minleshoz_SO

"На территории Самарской Луки, с турбазы Тихий плес, вокруг ее территории производится закапывание мусора в нескольких местах с разных сторон. Экскаватор раскапывает ямы, в которые сбрасывается мусор", — говорится в сообщении неравнодушных граждан в Twitter.

В ответ в ведомстве уточнили, что ответственность в области охраны и использования территории национального парка, в том числе, в части принятия мер в связи с несанкционированным размещением отходов, осуществляется должностными лицами ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука". Туда министерство и передало информацию для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

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