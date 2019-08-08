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По факту гибели военного под Тольятти начата проверка

ТОЛЬЯТТИ. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Командование Тольяттинского гарнизона и правоохранительные органы начали проверку после гибели военнослужащего при прыжке с парашютом, сообщает tass.ru со ссылкой на командование гарнизона.

"Командование Тольяттинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей гарнизона в результате несчастного случая", — отметили в командовании.

Инцидент произошел в ходе плановых прыжков с парашютом с вертолета.

"По предварительным данным, военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическим током. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — отметили в гарнизоне.

Напомним, ЧП произошло 8 августа утром недалеко от с. Подстепки Ставропольского района. По словам очевидцев, парашютистов было двое, но один успел отстегнуться и упал на землю, не задев ЛЭП.

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