Под Тольятти погиб десантник, зацепившийся за ЛЭП

В четверг, 8 августа, утром недалеко от с. Подстепки Ставропольского района на ЛЭП упал и получил смертельный разряд током тренировавшийся десантник, который прыгал из вертолета, пишет tltgorod.ru.

"Их двое прыгало, второй тоже приземлялся на провода, но успел отстегнуться и упал на землю, не задев ЛЭП, — рассказал один из очевидцев. — Пострадал ли он, неизвестно".

Как сообщили источнику очевидцы, дорога, ведущая к месту трагедии, оцеплена солдатами-срочниками, проезд по ней открыт только для правоохранителей и военных, принимающих участие в расследовании.

Информация о случившемся по-прежнему довольно скудная, официальные источники пока молчат.

Имеется первичная информация, что погибшим является десантник из 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (расквартирована в военном городке расформированного Тольяттинского военного технического института на улице Ворошилова).