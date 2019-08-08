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Под Тольятти погиб десантник, зацепившийся за ЛЭП

ТОЛЬЯТТИ. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 8 августа, утром недалеко от с. Подстепки Ставропольского района на ЛЭП упал и получил смертельный разряд током тренировавшийся десантник, который прыгал из вертолета, пишет tltgorod.ru.

"Их двое прыгало, второй тоже приземлялся на провода, но успел отстегнуться и упал на землю, не задев ЛЭП, — рассказал один из очевидцев. — Пострадал ли он, неизвестно".

Как сообщили источнику очевидцы, дорога, ведущая к месту трагедии, оцеплена солдатами-срочниками, проезд по ней открыт только для правоохранителей и военных, принимающих участие в расследовании.

Информация о случившемся по-прежнему довольно скудная, официальные источники пока молчат.
Имеется первичная информация, что погибшим является десантник из 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (расквартирована в военном городке расформированного Тольяттинского военного технического института на улице Ворошилова).

 

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