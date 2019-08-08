Во дворе Музея модерна откроется выставка Юрия Стрельца

В четверг, 8 августа, в 18:00, во дворе Музея модерна откроется фотовыставка Юрия Стрельца "Год спустя" (6+), посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Футбол и фотография — это две мои равновеликие страсти. Смотрел по телевизору все футбольные Чемпионаты мира, начиная с 1966 в Англии. И вот спустя полвека мундиаль пришел в Россию и в наш город, — рассказывает Юрий Стрелец. — Мне удалось поработать в трех городах на 13 матчах. Самара, Казань, Волгоград. Это было тяжело, но чертовски интересно! В Казани Месси против Гризманна, великий вратарь Нойер вместе с непобедимой немецкой машиной терпит полный крах от скромной сборной Южной Кореи. В Самаре впервые в истории играет сборная России, и сразу против великого уругвайского тандема нападающих Суареса и Кавани! А сколько экзотики обрушилось на наших зрителей в игре Колумбия-Сенегал! А южноамериканские страсти в игре Бразилия против Мексики? Наша фотовыставка "Год спустя" — это попытка и возможность еще раз погрузиться в это волшебство хотя бы на час или на две недели".

Юрий Стрелец в 1991 г. окончил заочный факультет фотожурналистики при московском Фотоцентре Союза Журналистов СССР. С 1994 г. член Союза журналистов России. С это же года член Союза фотохудожников России. В 1991–2016 гг. работал в областной газете "Самарские известия". С 2016 г. — руководитель фотослужбы редакции "КоммерсантЪ-Волга" ИД "КоммерсантЪ".