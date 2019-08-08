В Художественном музее открывается выставка к юбилею Татьяны Петровой

В четверг, 8 августа, в 18:00, в Самарском художественном музее откроется выставка "Художники, выставки, книги" (6+), посвященная 55-летию работы в музее Татьяны Петровой.

Татьяна Петрова — кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Самарской области, член Союза художников России, член ассоциации искусствоведов, заместитель директора музея по научной работе.

В 1964 г. она пришла работать в музей на должность младшего научного сотрудника, через год поступила на факультет теории и истории искусства Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (Академии художеств), в 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию по творчеству Рокуэлла Кента.

За 50 лет в музее создала сотни экспозиций выставок. Одной из любимых ее тем стала самарская пейзажная живопись, творчество К. П. Головкина, В. З. Пурыгина, Г. В. Филатова, Н. Ф. Шеина, в результате возникли такие выставки, как "Окольцованные Самарской Лукой" (2004), "Самарские перекрестки" (2005), "Переправа в Жигулях" (2009).

Еще одна тема, определившая направление музейной деятельности Татьяны Анатольевны — русский авангард. С выставками авангарда в период с 1985 по 2006 она побывала в Индии, Голландии, Шотландии, Германии, Австралии, Китае. В 1998 и 2001 гг. была куратором выставок из собрания Якоба и Кенды Бар-Гера (Германия), посвященных советскому андеграунду и немецкому авангарду.

Татьяна Петрова — автор многочисленных научных публикаций, вступительных статей, книг: "Рокуэлл Кент" (1990), "Г. В. Филатов" (2011), "Н. Ф. Шеин" (2013), соавтор книги "И. В. Карпунов" (2014), а также автор книги-эссе "Из пригоршни упругих знаков… Художники. Выставки. Путешествия" (2012).

На выставке представлены ее работы, выполненные в технике гуаши, фотографии, созданные во время многочисленных путешествий, афиши выставок, кураторами которых она являлась, а также книги, путеводители, статьи и подарки друзей-художников.

Продлится выставка до 18 августа.