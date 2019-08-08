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Суды Происшествия

Мужчина, угрожавший убить мать, получил 300 часов обязательных работ

ЧАПАЕВСК. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном изготовлении холодного оружия, умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В начале декабря 2018 г. мужчина пришел домой пьяный и поругался с матерью. Он угрожал убить пожилую женщину, а потом ударил ее ножом в бедро.

Кроме того, полицейские изъяли у дебошира самостоятельно изготовленный металлический кастет.

Суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ.

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