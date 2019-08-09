Движение по ул. Шоссейной по временной схеме откроют ночью 10 августа

Открытие движения по реконструируемому участку ул. Шоссейной запланировано в ночь с 10 на 11 августа, сообщает региональный минтранс.

"Проезд будет осуществляется по временной схеме с введением необходимых ограничений для обеспечения безопасного проезда", уточняют в ведомстве.

На пересечении улиц Шоссейной и Народной будет восстановлено светофорное регулирование.

Напомним, дорогу на участке от ул. Народной до ул. Казачьей закрыли из-за строительства транспортной развязки, ведущей на Фрунзенский мост. Ранее сообщалось, что проезд откроют 1 августа, затем сроки сдвигали на 31 августа.