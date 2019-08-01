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Общество

Ул. Шоссейная останется закрытой до конца августа

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Участок ул. Шоссейной от ул. Народной до ул. Казачьей будет закрыт для движения до 31 августа текущего года, сообщает департамент транспорта Самары. Соответствующее распоряжение отдано первым заместителем главы города Владимиров Василенко.

"В настоящее время данный участок является строительной площадкой, по которой минтранс прорабатывается возможность организации проезда для снижения интенсивности трафика на дорогах обхода участка ремонта, а именно ул. Казачьей, ул. Осетинской и ул. Народной, — уточняют в ведомстве. — Организация движения на участке производства работ и обеспечение безопасности осуществляется заказчиком указанных работ — министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с его подрядчиками и исполнителями".

Напомним, ранее данный участок дороги планировали открыть уже 1 августа.

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