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Выборы Власть и политика

Во второй тур конкурса за место главы Промышленного района вышли чиновник и бизнесмен

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 августа, состоялся конкурс за место главы Промышленного района Самары. Конкурсная комиссия из девяти человек выбрала двоих — заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрея Семенова и директора ООО "Специализированное строительно-монтажное управление" Валерия Крутова.

Кстати, именно Андрею Семенову источники Волга Ньюс прочили место главы района.

14 августа районный совет депутатов должен будет выбрать одного из этих двоих кандидатов и принять решение о назначении его главой Промышленного района.

Напомним, возглавлявший Промышленный район с 2015 г. Владимир Чернышков оставил свой пост в начале июля с формулировкой "по собственному желанию".

О своем желании принять участие в конкурсе на должность главы Промышленного района заявили девять человек. Так, помимо двоих кандидатов, прошедших во второй тур, это безработный Николай Борисов, трудящаяся у нотариуса Надежды Сирик в должности специалиста Елена Соловьева, бывший руководитель департамента строительства Самары Александр Бурнаев, директор "Центра общественного самоуправления "Чистый город" Виктор Русин, начальник отдела проектного управления ГКУ СО "Самарский РРЦ" Дмитрий Чиндин, директор розничной сети ООО "Рона" (аптеки "Вита") Олег Доровских и директор ООО "ТК Меридиан" Олег Потапов.

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