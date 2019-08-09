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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Авиакор" запустит производство авиационных контейнеров

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский авиационный завод "Авиакор" первым в России начнет производство авиационных контейнеров для перевозки багажа, сообщает tass.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"В России на сегодняшний день ни авиаконтейнеры, ни паллеты для перевозки авиационного багажа не производятся. Проанализировав рынок, "Авиакор" первой из российских компаний принял решение о расширении собственной линейки выпускаемой продукции гражданского назначения и запуске производства авиационных контейнеров на своих мощностях", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас определяется кооперация поставщиков алюминиевых изделий по проекту, после чего будут изготовлены прототипы для испытаний. Как сообщили изданию на предприятии, разработана документация, изготовлены макеты продукции, подготовлена производственная площадка. Персонал прошел необходимое обучение для производства нового для завода вида продукции.

В дальнейшем на заводе планируют пройти процедуру сертификации по нормам Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Это необходимо, поскольку в российской гражданской авиации используются преимущественно самолеты иностранного производства. Визит экспертов EASA ожидается до конца текущего года.

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