"Рок над Волгой" пройдет на "Самара Арене"

В 2020 г. в Самарскую область вернется фестиваль "Рок над Волгой", сообщил с своем Инстаграме губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, за пять лет проведения фестиваль стал традицией. "С момента моего возвращения в регион стал предпринимать необходимые усилия, чтобы вернуть фестиваль, с которым, убежден, не у меня одного связано много воспоминаний. И сегодня могу с уверенностью заявить, что работа увенчалась успехом — "Року над Волгой" быть!" — написал глава региона.

Он также сообщил, что в июне 2020 г. фестиваль пройдет на нескольких площадках, главной из которых станет стадион "Самара Арена".

"Формат меняется, но суть остается прежней — лучшие российские и зарубежные артисты, любимая музыка и незабываемая атмосфера!" — пообещал Дмитрий Азаров и попросил подписчиков назвать исполнителей, которых бы они хотели услышать со сцены.

"Рок над Волгой" поставил новый рекорд посещаемости В субботу, 8 июня, на поле около пос. Петра-Дубрава под Самарой прошел юбилейный, пятый фестиваль "Рок над Волгой", посвященный празднованию Дня России. По данным правоохранителей, поляну посетили 692 тыс. человек.

Напомним, фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самаре в с 2009 по 2013 годы ежегодно и был приурочен к празднованию Дня России. В первые три года фестиваль проходил на поле совхоза "Красный пахарь", а в 2012 - 2013 годах  на площадке около поселка Петра-Дубрава в Волжском районе.

На фестиваль приезжало от 167 тыс. до 692 тыс. зрителей. Максимальная посещаемость фестиваля была в последний год его проведения  в 2013 г., когда в качестве хедлайнера пригласили группу Rammstein. По неофициальной версии именно эпатажное выступление немецких рокеров вызвало недовольство у тогдашнего руководства региона, после чего фестиваль было решено заменить более патриотичными культмассовыми мероприятиями со смещением акцента в сторону народного творчества.