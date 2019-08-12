Историко-культурную ценность найденной в Шигонах каменной плиты XV в. определит комиссия

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области готовится распоряжение о создании комиссии по определению историко-культурной ценности итальянской закладной плиты XV в., найденной в ходе проведения работ по благоустройству территории при храме во имя Архистратига Михаила" в Шигонах, сообщает пресс-служба ведомства.

30 июля находку осмотрели сотрудники УГООКН при участии профессора Самарского университета, доктора исторических наук Эдуарда Дубмана. Осмотренный предмет представляет собой каменную плиту прямоугольной формы, размерами 108×74×20 см. Изготовлен из песчаника серо-коричневого цвета. Правый верхний угол плиты и левый нижний — отколоты. На лицевой стороне каменной плиты нанесено четыре герба, три из которых занимают верхнюю половину, четвертый размещен в нижнем в левом углу. Под гербами верхнего ряда и справа от герба, нанесенного в левом нижнем углу, размещена надпись, сделанная латинским шрифтом, которая занимает почти всю свободную часть плиты.

Напомним, сперва плиту приняли за погребальный обелиск, но потом выяснилось, что это закладной камень.

Магистр истории, преподаватель истории и МХК Игорь Афонасенко утверждает, что найдена генуэзская закладная плита середины XV века. На ней изображены гербы генуэзского рода Кабелла, консула Калочеро де Гизольфи и рода Фиески.

Ранее подобные плиты на территории бывшего СССР и современной России находили только в Крыму.