На ул. Дачной в Самаре могут построить церковь

В Самаре на ул. Дачной в районе пересечения с ул. Чернореченской может появиться церковь. Администрация города выставила на публичные слушания заявку Самарской епархии Русской православной церкви на условно разрешенный вид использования земельного участка по категории "религиозное использование", следует из официального опубликования.

Участок площадью 2043 кв. м расположен по адресу ул. Дачная, 29А. Судя по данным Публичной кадастровой карты на его территории находится автостоянка и деревья, а его назначение обозначено как "для строительства клуба многоцелевого назначения".

Еще одну заявку подал приход храма в честь святителя Митрофана епископа Воронежского по участку площадью 3710 кв. м в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Новомайской, Жуковского, берега Волги и тальвега Постникова оврага. Здесь уже находится деревянная церковь этого прихода.

Общественные слушания пройдут с 1 по 24 августа.

Получить комментарий в епархии на момент публикации не удалось.