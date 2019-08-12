Закрытие сезона музыкальных концертов на набережной пройдет 17 августа

В субботу, 17 августа, на Ярмарочном спуске набережной пройдет концерт муниципального духового оркестра в честь закрытия сезона.

Всего в этом году в самарских дворах, парках, скверах, на набережной в рамках общественного проекта "Культурное сердце России" прошло более 300 концертов, фестивалей, творческих программ.

Напомним, проект реализуется по поручению губернатора Самарской области, руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура" Дмитрия Азарова.

Каждые выходные, вплоть до конца августа, муниципальный концертный духовой оркестр под руководством Марка Когана и группа "Джаз-Вояж" под руководством Андрея Беспалова радуют самарцев и гостей города бесплатными концертами в Струковском саду, на набережной, в парках 50-летия Октября и Победы.

В программе "Премьеры и ретро" — популярные произведения таких известных композиторов, как Матвей Блантер, Дюк Элингтон, Джон Леннон и Пол Маккартни, Тото Кутуньо, Франс Лей, Виктор Лебедев. Концерты давно стали традицией в городе, и посетить их могут все желающие.

Например, в субботу, 10 августа, в парке Победы состоялся традиционный концерт духового оркестра. Коллектив играл шлягеры прошлых лет. Представители старшего поколения с удовольствием танцевали под знакомые мелодии. Как отмечают организаторы, выступления в парках проходят с неизменным аншлагом, и даже в дождливую погоду зрители приходят и не стоят на месте — вальсируют под зонтами.

"Мы с мужем полюбили эти концертные вечера в парке Победы, спасибо талантливым музыкантам, которые всё лето дарят людям праздник. Для нас — старшего поколения, это прекрасный повод вспомнить молодость, потанцевать", — рассказала жительница Самары Екатерина Жильцова.

"В прежние времена парки в европейской части России, были сродни семейному клубу, где особую атмосферу создавали духовые оркестры. Мы в Самаре уже не первый год возрождаем эту традицию. Мы воспитываем у жителей города хороший музыкальный вкус и результаты опроса в рамках проекта "Культурное сердце России" это подтверждают", — говорит заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель и главный дирижер муниципального концертного духового оркестра Марк Коган.

24, 31 августа состоятся концерты муниципального духового оркестра в Струковском саду, 18,25 августа в парке 50-летия Октября.

Группа "Джаз-Вояж" выступит 17 августа в Струковском саду, 18, 24, 31 августа в парке Победы, 30 августа в Загородном парке.