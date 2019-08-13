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Преступления Происшествия

Новокуйбышевец получил два года условно за кражу велосипеда

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В июле текущего года Новокуйбышевским городским судом вынесен приговор в отношении ранее не судимого 66-летнего местного жителя, укравшего велосипед.

Осенью 2018 г. в дежурную часть ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у ее несовершеннолетнего сына пропал велосипед. Ребенок оставил транспортное средство на велопарковке около бассейна. Ущерб составил 5 тыс. рублей.

Правоохранители установили и опросили очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики и составили портрет злоумышленника. Было установлено, что хищение транспортного средства совершил неизвестный мужчина. Он забрал велосипед и ушел.

В ходе проведения разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и вскоре задержан. Им оказался ранее не судимый местный житель 1953 года рождения, проживающий неподалёку от места кражи. Велосипед был обнаружен у задержанного в квартире, его изъяли и возвратили владелице.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый отрицал свою причастность к краже и рассказал, что велосипед нашел в кустах. В ходе следствия вина мужчины была доказана полностью. Материалы были переданы в суд.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.

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