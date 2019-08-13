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Преступления Происшествия

Самарец предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию с заявлением о краже денег с банковской карты обратилась жительница Сергиевского района. В заявлении было указано, что с ее банковского счета были похищены денежные средства в размере четырех тысяч рублей.

Полицейские подробно опросили женщину и установили, что потерпевшая является пользователем услуги "Мобильный банк", как выяснили стражи правопорядка при смене номера телефона пострадавшая не отключила привязку вышеуказанной банковской услуги к старому номеру. Сделав необходимые запросы полицейские установили, что новым пользователем сим-карты является мужчина, проживающий в Самаре.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что именно новый владелец телефонного номера совершил перевод денежных средств. Правоохранители установили личность и место проживания сорокалетнего подозреваемого. Злоумышленник сознался в содеянном и возместил потерпевшей похищенные денежные средства.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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