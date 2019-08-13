Организацией "Рока над Волгой" займется компания NCA

Представители компании NCA-live в своем аккаунте в instagram заявили, что "Рок над Волгой" возвращается", сопроводив это сообщение видео "Волга Ньюс" с последнего фестиваля. Организацией мероприятия, судя по всему, вновь займется NCA.

Так, в сообщении компании напоминается, что в течение пяти лет NCA являлась организатором фестиваля "Рок над Волгой", получившего звание самого крупного однодневного фестиваля Европы.

"И теперь нас вновь ждет большая работа — фестиваль, который можно назвать визитной карточкой Самары, возрождается! И пройдет на нескольких площадках, включая стадион "Самара Арена", уже в 2020 году!", — отмечают представители NCA.

Получить более подробные комментарии о планах по организации "Рока надо Волгой" у представителей компании на момент публикации не удалось.

"Рок над Волгой" пройдет на "Самара Арене" В 2020 г. в Самарскую область вернется фестиваль "Рок над Волгой", сообщил с своем Инстаграме губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, о том, что фестиваль "Рок над Волгой" вернется в Самару, несколько дней назад в свое instagram сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Он также сообщил, что фестиваль пройдет в июне 2020 года на нескольких площадках, главной из которых станет стадион "Самара Арена".

"Формат меняется, но суть остается прежней — лучшие российские и зарубежные артисты, любимая музыка и незабываемая атмосфера!" — пообещал Дмитрий Азаров.