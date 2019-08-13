В регионе продали четыре нефтяных участка за 840 млн рублей

Приволжскнедра провели четыре аукциона по нефтяным месторождениям в Самарской области, во время которых общая сумма разовых платежей выросла со 165 млн руб. до 840,6 млн рублей. Результаты аукционов опубликованы на сайте госторгов во вторник, 13 августа.

Гостевское месторождение в Борском районе получит "дочка" "Лукойла" ООО "РИТЭК". Компания предложила за него 407,7 млн руб. при стартовой цене в 21,8 млн. Запасы месторождения по категории D0 (подготовленные к бурению ресурсы) оцениваются в 2,062 млн т, по D1 (прогнозные ресурсы с доказанной промышленной нефтегазоносностью) — 1,2 млн т.

Конкуренцию "РИТЭКу" здесь составили ООО "ТНС-Развитие", ООО "Татнефть-Самара", ООО "Прикаспийская газовая компания", ЗАО "Охтин-Ойл", ООО "ЛУКОИЛ-ПЕРМЬ" и ООО "УДС нефть".

В Самарской области разыграют четыре нефтяных участка на 165 млн рублей Приволжскнедра объявили четыре аукциона в Самарской области по нефтяным месторождениям на общую сумму 165,2 млн рублей.

Самый крупный из выставлявшихся лотов — Павловский участок в Алексеевском районе — будет разрабатывать АО "Самаранефтегаз", отдавшее за него 331,9 млн руб. (участок выставлялся за 138,3 млн рублей). Извлекаемые запасы здесь оцениваются по категории А (разведаны и детально изучены) - в 0,035 млн т, В1 (неразбуренные, разведанные) — в 0,409 млн т, В2 (неразбуренные, оцененные) — в 0,488 млн т и D1 — в 1,5 млн тонн.

На участок претендовали также "ТНС-Развитие", "Охтин-Ойл", "Татнефть-Самара" и "Башнефть".

За 56,1 млн руб. с торгов ушел Отрадненский участок, который приобрела "Татнефть-Самара". Стартовая цена - 3,4 млн рублей. Запасы месторождения, расположенного в Кинель-Черкасском районе, оцениваются по категории Dл (локализованные ресурсы) - в 0,5 млн т, по D1 - 1,2 млн тонн.

Виноградовское месторождение в Красноармейском районе за 44,9 млн руб. (при стартовой цене 1,7 млн руб.) приобрело ООО "Регион-нефть". Его извлекаемые ресурсы по категории D0 составляют 0,139 млн т, D1 - 0,2 млн тонн.

Напомним, участки предоставляются на 25 лет.