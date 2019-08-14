Погибший в Ставропольском районе десантник в ноябре должен был вернуться из армии

Погибший в Ставропольском районе 19-летний десантник Руслан Лапин должен был демобилизоваться в ноябре текущего года, сообщает samara.kp.ru. Житель Исаклов, служивший в Тольятти, погиб 8 августа — прыгнул с вертолета и упал на линию электропередач.

Напомним, инцидент произошел 8 августа утром недалеко от с. Подстепки в ходе плановых прыжков военных с парашютом с вертолета. По предварительным данным, военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическим током.

Однако жители села не совсем согласны с такой версией и считают смерть юноши скорее халатностью отвечавших за маневры военных.

"Увидела заметку об этом событии, написали, что несчастный случай. В результате прорыва ветра парашют снесло. Но это ложь, потому что в то утро были полный штиль и духота", — рассказала изданию Жанна Степанова, которая видела последствия происшествия.

В то утро женщина ехала в питомник за растениями. Дорога пролегает как раз через ул. Фермерскую, где и произошла трагедия.

"Полно свидетелей, включая работников питомника, которые негодовали по поводу того, что парашютистов сбрасывали прямо над территорией ИЖС, хотя слева расположено поле, — говорит собеседница "КП". — Они могут показать место, где парней сбрасывали из вертолета. Думаю, это не несчастный случай, а халатность".

По словам женщины, сотрудники питомника, куда она приехала, увидели вертолеты и были сильно удивлены, что парашютистов сбрасывают в районе застроенного участка. Последний десантник оказался в небе прямо над ЛЭП.

С Русланом простились на днях. Гибель молодого человека шокировала всех, кто его знал. Только год назад Лапин ушел в армию, этой осенью он должен был вернуться. Отзывы о парне исключительно положительные.