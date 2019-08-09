Погибшему под Тольятти парашютисту было 19 лет

Парашютисту, погибшему накануне в Ставропольском районе, было 19 лет, сообщает ПСС по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 8 августа утром недалеко от с. Подстепки в ходе плановых прыжков военных с парашютом с вертолета. По предварительным данным, военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическим током.

Для снятия погибшего с электролинии передач в 10:27 были направлены спасатели Поисково-спасательной службы города Тольятти. В 16:18 погибшего парашютиста передали сотрудникам ВСО СК РФ.

По факту гибели военнослужащего командование Тольяттинского гарнизона и правоохранительные органы начали проверку.