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Погибшему под Тольятти парашютисту было 19 лет

ТОЛЬЯТТИ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Парашютисту, погибшему накануне в Ставропольском районе, было 19 лет, сообщает ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

Напомним, инцидент произошел 8 августа утром недалеко от с. Подстепки в ходе плановых прыжков военных с парашютом с вертолета. По предварительным данным, военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическим током.

Для снятия погибшего с электролинии передач в 10:27 были направлены спасатели Поисково-спасательной службы города Тольятти. В 16:18 погибшего парашютиста передали сотрудникам ВСО СК РФ.

По факту гибели военнослужащего командование Тольяттинского гарнизона и правоохранительные органы начали проверку.

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