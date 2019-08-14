В Чапаевске осудили группу рекетиров

Вступил в силу приговор Чапаевского городского суда в отношении 31-летнего Хусена Аушева, признанного виновным в вымогательстве, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ и 26-летнему Асхабу Имаеву, которого признали виновным в самоуправстве по ч. 1 ст. 330 УК РФ, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Как пояснили в региональном УФСБ, Аушев и Имев являлись активными участниками этнической преступной группировки, действовавшей на территории Чапаевска, основной преступной деятельностью которой являлось вымогательство денег у индивидуальных предпринимателей и жителей города под угрозой применения насилия.

На след группировки силовики вышли во время оперативно-розыскных мероприятий.

"По полученным данным, активные участники этой группы Аушев и Имев в июле 2018 г. вступили в преступный сговор в целях совместного совершения преступления, связанного с вымогательством денежных средств в сумме 200 тыс. руб. у жителя Чапаевска "А", — поясняют в УФСБ России по Самарской области. — 23 августа 2018 г. Аушев и Имаев были задержаны сотрудниками ФСБ с поличным около моста через реку Чапаевка, рядом с пересечением улиц Крестьянской и Народной п. Владимирский города Чапаевск".

24 августа 2018 г. на основании материалов УФСБ следственным отделом ОМВД России по городу Чапаевску возбуждено уголовное дело о вымогательстве по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 163 УК РФ.

По окончании следствия Аушев и Имаев предстали перед Чапаевским городским судом, который 6 февраля 2019 г. огласил им приговор.

Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Самарской области, суд признал Аушева виновным в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ) и приговорил его к трем годам заключения в колонии-поселении. А Имаев был признан виновным в самоуправстве, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ и приговорен к одному году и шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов ежемесячного заработка в доход государства.

18 февраля сторона защиты подала апелляционную жалобу. 19 июня определением Самарского областного суда приговор был оставлен без изменения и 3 июля вступил в законную силу.