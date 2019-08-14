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Муниципалитеты Власть и политика

Промышленный район возглавил Андрей Семенов

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 августа, совет депутатов Промышленного района провел заседание, на котором было принято решение о назначении главой района заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрея Семенова.

Напомним, возглавлявший Промышленный район с 2015 г. Владимир Чернышков оставил свой пост в начале июля с формулировкой "по собственному желанию".

9 августа состоялся конкурс на место главы Промышленного района, заявки на который подали девять человек. В итоге члены конкурсной комиссии отобрали двоих кандидатов — Андрея Семенова и директора ООО "Специализированное строительно-монтажное управление" Валерия Крутова.

Из них и выбирали депутаты районного совета депутатов, за которыми в вопросе назначения главы района — последнее слово.

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