Главу сельского поселения в Безенчукском районе уличили в махинациях с землей

В Безенчукском районе возбудили уголовное дело в отношении главы сельского поселения Преполовенка по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, в феврале 2015 г. глава Преполовенки выдал местному жителю подложную выписку из похозяйственной книги о наличии у него права на земельный участок стоимостью более 200 тыс. рублей. В итоге участок незаконно оформили в собственность.