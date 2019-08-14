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Преступления Происшествия

Главу сельского поселения в Безенчукском районе уличили в махинациях с землей

БЕЗЕНЧУК. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе возбудили уголовное дело в отношении главы сельского поселения Преполовенка по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, в феврале 2015 г. глава Преполовенки выдал местному жителю подложную выписку из похозяйственной книги о наличии у него права на земельный участок стоимостью более 200 тыс. рублей. В итоге участок незаконно оформили в собственность.

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