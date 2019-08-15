Жителя Чапаевска подозревают избиении сожительницы до смерти

Полицейские задержали жителя Чапаевска, подозреваемого в нанесении смертельных побоев своей сожительнице, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено днем 2 июня. Погибшей оказалась 43-летняя безработная местная жительница.

"В ходе опроса родственников пострадавшей оперативники установили, что в последнее время она проживала с мужчиной. Правоохранители установили личность сожителя, места возможного его нахождения и задержали подозреваемого", - отчитывается полиция.

40-летний безработный мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, между сожителями на почве ревности произошел конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил женщину руками и ногами, после чего скрылся. Экспертиза установила, что эти удары и стали причиной смерти.

В СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.