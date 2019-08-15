На трассе М-5 под Тольятти произошло столкновение двух автомобилей "Газель" и мусоровоза

В четверг 15 августа утром на трассе М-5 недалеко от Тольятти произошло ДТП с участием водителя автомобиля "Газель", ехавшего в направлении Самары, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на 983 км трассы М-5 (район п. Винтай), он столкнулся со стоявшим мусоровозом Scania, а затем врезался в другую "Газель".

В результате ДТП пострадал водитель второго автомобиля "Газель". Какие у него травмы, пока неизвестно.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария спровоцировала автомобильную пробку на трассе М-5 по направлению в сторону Самары.