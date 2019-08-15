16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На трассе М-5 под Тольятти произошло столкновение двух автомобилей "Газель" и мусоровоза Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шигонском районе На пересечении Ставропольской и 22 Партсъезда сошел с рельсов трамвай Спасатели вырезали водителя "Газели", въехавшей в фуру Полиция озвучила официальные данные по жуткому ДТП с тремя трупами на Кряжком шоссе

ДТП Происшествия

На трассе М-5 под Тольятти произошло столкновение двух автомобилей "Газель" и мусоровоза

ТОЛЬЯТТИ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг 15 августа утром на трассе М-5 недалеко от Тольятти произошло ДТП с участием водителя автомобиля "Газель", ехавшего в направлении Самары, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на 983 км трассы М-5 (район п. Винтай), он столкнулся со стоявшим мусоровозом Scania, а затем врезался в другую "Газель".

В результате ДТП пострадал водитель второго автомобиля "Газель". Какие у него травмы, пока неизвестно.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария спровоцировала автомобильную пробку на трассе М-5 по направлению в сторону Самары.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1