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Губернатор Власть и политика

Губернатор поручил сократить количество рекламы в Самаре

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, на котором обсудили вопрос подготовки к проведению торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Отметим, что осенью этого года истекает срок действия пятилетнего договора на размещение и использование рекламных конструкций в Самаре. Проведение новых торгов запланировано на сентябрь–ноябрь 2019 года. Губернатор поставил задачу к этому времени скорректировать схему размещения баннеров и щитов, расположенных на территории областной столицы.

Дмитрий Азаров поручил сократить количество билбордов и крупноформатной рекламы, а также учитывать архитектурный облик города при расстановке рекламных конструкций.

Как рассказал министр имущественных отношений Сергей Черепанов, в новой схеме планируется полностью уйти от размещения широкоформатных билбордов и других видов крупногабаритной рекламы в исторической части города. Предлагается постепенно уходить от морально устаревших видов рекламных конструкций, отдавать предпочтение сити-формату и сити-лайту (рекламным конструкциям, оборудованным внутренней подсветкой).

По словам Сергея Черепанова, в действующей городской схеме предусмотрено почти 1400 рекламных конструкций формата 3×6. Их количество будет сокращено до 950. Схема прошла согласование в минстрое, а после того, как минтранс внесет корректировки, она будет передана на утверждение в городскую администрацию.

Также на совещании был поднят вопрос о борьбе с незаконной рекламой. Сергей Черепанов рассказал, что министерство и городская администрация держат ситуацию на особом контроле.

"Появление незаконных рекламных конструкций в Самаре является единичным и связано, как правило, с их несвоевременным демонтажем владельцами после окончания срока действия договоров и разрешений. В настоящее время проводятся ежедневные мониторинги мест под размещение рекламы в целях выявления подобных случаев, — объяснил министр. — Составлен график направления предписаний владельцам подобных рекламных конструкций, работа по их выдаче начата. При неисполнении собственником обязательств проводится демонтаж конструкции с взысканием расходов с владельца", — сообщил Сергей Черепанов.

Глава региона обратил внимание участников совещания на появление вдоль магистралей, а также у остановок общественного транспорта небольших рекламных конструкций — так называемых штендеров, — которые визуально засоряют облик города.

Дмитрий Азаров поручил министерству имущества провести мониторинг и проанализировать законность установки таких конструкций, особенно расположенных вдоль крупных автомагистралей, таких, как Московское шоссе и Ново-Садовая. Об итогах работы министру предстоит отчитаться в двухнедельный срок.

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