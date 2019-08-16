Клуб авторской песни им. Грушина пошел в суд

Общественная организация "Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина" обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением к Роспатенту "о признании ненормативных правовых актов недействительными".

Пока иск к рассмотрению судом не принят, подробности в материалах КАД ВАС отсутствуют. Получить комментарии у представителей клуба не удалось.

При этом в июне на официальном сайте общественной организации было опубликовано ее обращение, в котором заявлялось, будто бы президент клуба "Борис Кейльман по сговору со своим знакомым бизнесменом Русланом Ширяевым и при поддержке Вадима Ускова осуществил незаконный отъем товарных знаков Грушинского фестиваля у Клуба в пользу московской коммерческой компании".

Еще до публикации этого обращения "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на представителей клуба сообщал, что якобы безвозмездная передача компании "МПНУ Энерготехмонтаж" компании товарных знаков клуба стала причиной исключения из состава организации ее собственного президента - Бориса Кейльмана.

По информации издания, речь шла о передаче обществу трех ключевых товарных знаков Грушинского фестиваля: надписи "Грушинский фестиваль", его логотипа - гитары в виде скрипичного ключа, а также логотипа вместе с надписью.

Примечательно, что третьим лицом в разбирательстве между клубом имени Валерия Грушина и Роспатентом является как раз ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж". Соответственно, можно предположить, что именно ситуация с якобы имевшей место передачей товарных знаков клуба этой компании стала причиной его обращения в суд.

По данным ИАС Seldon Basis, МПНУ "Энерготехмонтаж" действует с 2002 г. и специализируется на обеспечении работоспособности котельных. Генеральным директором общества является Руслан Ширяев. Интересно, что он вместе с Борисом Кейльманом, его дочерью Марией Кейльман, Олегом Митяевым и другими лицами входит в состав соучредителей созданной в апреле 2019 г. общественной организации "Грушинский клуб".

При этом, согласно сведениям того же ИАС Seldon Basis, президентом "Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина" все еще является Борис Кейльман. Хотя в СМИ еще в конце мая сообщалось об избрании нового президента, которым стал Виталий Шабанов.

Получить комментарии Виталия Шабанова и Бориса Кейльмана на момент публикации не удалось. Дочь последнего Мария Кейльман сообщила Волга Ньюс, что об иске ей ничего не известно и комментировать его она не может, также как и ситуацию с претензиями в адрес Бориса Кейльмана в части якобы имевшей место передачи товарных знаков клуба.

"Могу лишь прокомментировать, что Ширяев Руслан Яковлевич - знаковый человек в судьбе фестиваля, который с первого фестиваля вносит очень весомый вклад в его развитие", - подчеркнула она.

Помимо этого, Мария Кейльман заявила, что и ей, и Борису Кейльману о его якобы исключении из общественной организации "Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина" стало известно из СМИ и никаких документов, подтверждающих эту информацию, они не видели.

Общественная организация "Грушинский клуб", по словам Марии Кейльман, была создана для проведения Грушинского фестиваля. При этом она подчеркнула, что в организации "нет ни одного случайного человека", заметив, что в числе соучредителей - народный артист России Олег Митяев, "чей вклад в фестиваль ни у кого не вызывает вопросов".

"Ширяев Руслан Яковлевич и Ширяева Ольга Васильевна уже более 25 лет руководят нашим московским представительством и занимаются всеми международными проектами", - рассказала Мария Кейльман и добавила, что в состав организации вошли также представители знаменитого "Грушинского трио", в частности, Анатолий Головин, который пел еще с самим Валерием Грушиным.