АвтоВАЗ отзывает более 11 тыс. автомобилей Lada Granta для замены боковых поворотников

АвтоВАЗ отзывает 11 157 автомобилей Lada Granta, которые были отгружены с 1 февраля по 31 марта 2019 г., пишет лада.онлайн.

На машинах из списка необходимо будет заменить боковой указатель поворота вместе с уплотнителем. Об этом говорится в предписании № 40-19 от 13.08.19 "По замене боковых указателей поворота в сборе с уплотнителями", которое было разослано руководителям дилерской сети.

В документе указывается, что в целях безусловной защиты потребителей от возможного несоответствия "разрушение боковых указателей поворота" на автомобилях Lada Granta из списка необходимо провести обязательную замену с правой и с левой стороны автомобиля уплотнителя бокового указателя поворота (артикул 11180-3726087-00) и бокового указателя поворота (артикул 11180-3726010-10).