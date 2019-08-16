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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ отзывает более 11 тыс. автомобилей Lada Granta для замены боковых поворотников

ТОЛЬЯТТИ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ отзывает 11 157 автомобилей Lada Granta, которые были отгружены с 1 февраля по 31 марта 2019 г., пишет лада.онлайн.

На машинах из списка необходимо будет заменить боковой указатель поворота вместе с уплотнителем. Об этом говорится в предписании № 40-19 от 13.08.19 "По замене боковых указателей поворота в сборе с уплотнителями", которое было разослано руководителям дилерской сети.

В документе указывается, что в целях безусловной защиты потребителей от возможного несоответствия "разрушение боковых указателей поворота" на автомобилях Lada Granta из списка необходимо провести обязательную замену с правой и с левой стороны автомобиля уплотнителя бокового указателя поворота (артикул 11180-3726087-00) и бокового указателя поворота (артикул 11180-3726010-10).

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