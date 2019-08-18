Мужчине грозит срок до 10 лет тюрьмы за марихуану

В пос.Авангард Алексеевского района в рамках операции "Мак-2019" полицейские выявили, что местный житель незаконно хранил у себя марихуану весом 275,9 г.
Подозреваемый — ранее неоднократно судимый 62-летний мужчина пояснил полицейским, что собрал запрещенное растение для личного потребления. Эта версия тщательно проверяется.
В настоящее время следственным отделением МО МВД России "Нефтегорский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.