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Преступления Происшествия

Мужчине грозит срок до 10 лет тюрьмы за марихуану

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пос.Авангард Алексеевского района в рамках операции "Мак-2019" полицейские выявили, что местный житель незаконно хранил у себя марихуану весом 275,9 г.

Подозреваемый — ранее неоднократно судимый 62-летний мужчина пояснил полицейским, что собрал запрещенное растение для личного потребления. Эта версия тщательно проверяется.

В настоящее время следственным отделением МО МВД России "Нефтегорский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Гид потребителя

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