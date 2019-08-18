Под Самарой горит мазутное озеро

В воскресенье, 18 августа, в 13:28 в ЦУКС ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на мазутном озере в районе СНТ Авиатор.

Когда прибыли первые огнеборцы, площадь пожара на озере составляла примерно 800 кв. м. Как сообщили в МЧС, угрозы распространения огня на населенные пункты и строения нет.

На тушение пожара были привлечены 12 человек на 4 пожарных автомобилях.

Напомним, что полигон промышленных отходов "Зубчаниновский", на озере которого произошел пожар, был закрыт в 2013 г. Его четыре озера, наполненные мазутом и различными отходами производства, находятся всего в 1,5 км от населенного пункта. При этом территория не огорожена, не имеет статуса полигона, и рекультивация не производится.