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Музеи и выставки Культура

"Виктория" приглашает на "Невозможные путешествия в Нидерландах, России и Персии, сейчас и тогда"

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 августа, в галерее Виктория откроется международная выставка "Невозможные путешествия в Нидерландах, России и Персии, сейчас и тогда" (14+).

Это трехсторонний международный проект иранских, голландских и российских художников. Куратор Ирина Лейфер (Нидерланды) отталкивалась от книги XVII в. "Три путешествия" голландского парусного мастера Яна Стрейса. В ней он описывал свои приключения, в частности, путешествие по Волге, где работал корабельным мастером, лично встречался со Степаном Разиным, а позже был пленен в Дагестане и попал в рабство в Персию.

Происходившее со Стрейсом в XVII в. оказалось важно и интересно не только для его современников: в 2006 г. вышло новое издание "Трех путешествий" на русском, в 2014 книгу переиздали в Голландии, а в 2017 — в Иране.

Cпециально для этого проекта художники создали новые работы, которые ставят под сомнение шаблонное восприятие других культур и эпох. Россия представлена в проекте самарскими художниками, потому что волжский флот был причиной приезда Стрейса в Россию, и именно у берегов Самары голландец повстречал Стеньку Разина.

На выставке представлены также археологические артефакты XVII века. Сочетание археологических находок, современных произведений и творческих мастерских показывает, насколько по-разному может восприниматься история.

Участники: Сепиде Бехрузян (Иран), Олег Елагин (Россия), Зейнаб Шахиди Марнани (Иран), Паулин Олтхейтен (Нидерланды), Оксана Стогова (Россия), Сесилия Хендрикс (Нидерланды).

Выставка откроется 21 августа в 19:00 (вход свободный) и будет работать с 22 августа по 13 сентября (билеты 200 руб./100 руб.)

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