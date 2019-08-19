Житель Похвистневского района подозревается в краже садового триммера

В полицию Похвистнева поступило заявление от 39-летней жительницы с. Красные Ключи. Женщина рассказала, что из ее бани, расположенной в с. Большая Ёга, похищен бензиновый триммер стоимостью 3,5 тыс. руб., сообщает ОблГлавк.

Заявительница пояснила сотрудникам полиции, что периодически она приезжала и проверяла сохранность имущества. При очередном посещении она обнаружила пропажу садовой техники.

Полицейские прибыли на место происшествия и осмотрели его. Были собраны необходимые улики и опрошены жители соседних домов. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к похищению техники может быть причастен ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во время опроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что продал похищенное за 1,5 тыс. руб., а деньги потратил на собственные нужды.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража" возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.