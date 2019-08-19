Тольяттинский винзавод попросил генпрокуратуру, ФАС и СК РФ проверить Росалкоголь

ООО "Винзавод "Тольяттинский" обратилось в ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве, в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу России с просьбой проверить действия сотрудников Росалкогольрегулирования (РАР).

Напомним, производство фруктовых вин в Тольятти остановлено с апреля 2019 года. В конце июля была аннулирована лицензия завода. А из-за остановки работы "Тольяттинского" в отношении сотрудников РАР расследуется уголовное дело по статье 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности". В настоящее время оно передано в СУ СК Самарской области.

Сотрудники предприятия считают, что здесь имеют место злоупотребления должностных лиц МРУ РАР по ПФО и Росалкогольрегулирования по дискредитации и выводу ООО "Винзавода "Тольяттинский" с рынка производителей вин в интересах определенной группы лиц.

Ранее, при возбуждении административного дела в отношении предприятия, менеджмент уже обращался в генпрокуратуру по поводу действий Росалкоголя. 22 марта надзорный орган своим представлением подтвердил нарушение МРУ Росалкогольрегулирования по ПФО. В частности, в документе говорится о незаконности исследования продукции в лаборатории МРУ РАР по ЦФО ввиду взаимозависимости и несоответствия принципу незаинтересованности, а также об отсутствии полномочий территориальности экспертизы. Генпрокуратура обязала устранить нарушения, но эти требования до сих пор не выполнены. Между тем выводы экспертизы Росалкоголя и послужили основанием для остановки производства и отзыва лицензии.