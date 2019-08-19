Начальник отдела губдумы стала фигурантом уголовного дела

В Ленинском райотделе полиции расследуется уголовное дело в отношении начальника отдела комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Ольги Паниной. Женщину подозревают в использовании подложного официального документа, предоставляющего право занимать должность на государственной службе.

По версии предварительного следствия, еще в 1999 г. Панина была принята на должность консультанта в секретариат зампредседателя губдумы на основании подложной нотариально заверенной копии диплома Казахского национального университета.

Как рассказала изданию адвокат Ольга Ильинкина, ее подзащитная при приеме на работу предъявила диплом Уральского пединститута советского образца, который не нужно подтверждать на территории РФ. В Казахском университете она заочно изучала право, но ее должность консультанта не требовала юридического образования, достаточно было любого высшего. Не было никакой необходимости предъявлять копию диплома, который на территории РФ без подтверждения Министерством образования РФ никаких профессиональных прав не предоставляет.

Адвокат обжаловала в прокуратуру Ленинского района решение и.о. начальника отдела дознания ОП №5 о возбуждении данного дела, по которому даже не провели доследственной проверки. Но в Ленинской прокуратуре не нашли оснований для удовлетворения ее жалобы, и защитник была вынуждена обратиться в суд.

В то же время в губернской думе комиссионно рассмотрели данный вопрос и ничего противозаконного в действиях Паниной не установили. Тем более что принимать на работу по копиям дипломов там не принято. В ее карточке в отделе кадров в графе "Образование" значатся диплом о педагогическом образовании, выданный в 1993 г., и диплом Новгородского университета о получении специальности "Юриспруденция" в 2002 году.

Никакого нарушения не нашла и прокуратура Самарской области, несколько месяцев проверявшая соответствие Ольги Паниной занимаемой должности.

"Незаконно возбужденное уголовное дело в отношении меня порочит мои честь, достоинство и деловую репутацию, - говорит Панина. - Ужасно обидно ни за что терпеть такое преследование".

Интересно, что поводом для возбуждения дела стало заявление бывшей свекрови Паниной, которая никогда в губернской думе не работала и знать подробности приема невестки на работу не может.

Как считает Панина, 77-летняя свекровь, с которой она прожила душа в душу много лет и за которой ухаживала после двух инсультов, просто идет на поводу своего сына - Юрия Панина. С ним женщина в рамках бракоразводного процесса делит совместно нажитое имущество.

"Это ведь не единственное дело, которое на меня возбуждают, - уверяет женщина. - В Новокуйбышевском райотделе полиции меня обвиняли в том, что я мошенническим способом сама у себя похитила автомобиль, который судом был признан совместно нажитым имуществом. Еще писалось заявление, что я подожгла его BMW, что угрожаю ему и избиваю его маму. Но это неправда, и в подтверждение есть отказы в возбуждении уголовных дел. Я крайне возмущена, что люди, имеющие большие связи в правоохранительных органах, могут в угоду личным интересам совершать такие беззаконные поступки!"