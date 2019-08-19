Самарец возглавил управление госохраны культурного наследия Нижегородской области

Григорий Меламед, возглавлявший отдел госнадзора в самарском минкульте, назначен руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области. Как сообщает правительство Нижегородской области, соответствующее решение принято губернатором Глебом Никитиным.

37-летний Меламед приступил к исполнению своих обязанностей 19 августа.

Григорий Меламед окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Менеджмент" и Самарский государственный экономический университет по специальности "Юриспруденция". Он работал в департаменте строительства и архитектуры Самары, в управлении гражданской защиты администрации Самары, министерстве культуры Самарской области. До последнего времени работал начальником отдела государственного надзора в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.