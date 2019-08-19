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Суды Происшествия

В Тольятти француза отправили в колонию за попытку подкупа полицейского

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Автозаводского района Тольятти 19 августа под председательством Валентины Сабановой огласил приговор гражданину Франции Гурвану ле Галлю, признанному виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Напомним, по версии следствия, 21 марта 2019 г. иностранец, преподававший в Тольятти французский язык, в патрульном автомобиле пытался передать 15 тыс. руб. в качестве взятки сотруднику ППС. Якобы таким образом он пытался избежать ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. Но полицейский от взятки отказался.

На прениях 14 августа гособвинитель просил суд назначить ле Галлю год лишения свободы в колонии общего режима.

В итоге суд приговорил мужчину к 10 месяцам колонии. В этот срок ему зачтут время пребывания под стражей с момента задержания. Приговор еще не вступил в законную силу.

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