Что происходит с бытовым мусором, расскажут в ГК "ЭкоВоз"

Куда уезжают отходы, знают многие жители Тольятти, где мусоросортировочный комплекс ГК "ЭкоВоз" работает с 2009 года.

Уже 10 лет все отходы, собранные с жилых домов и коммерческих предприятий города, сначала сортируют, а затем перерабатывают, возвращая ежегодно в товарооборот области 20 тысяч тонн вторичного сырья. Многие тольяттинцы, а также гости города за эти годы посетили мусороперерабатывающий комплекс ГК "ЭкоВоз". Экскурсанты знакомятся с системой обращения с отходами, действующей в Тольятти, прослеживая полную цепочку движения отходов из жилого фонда на завод для сортировки и переработки, видят во что и как перерабатывают ПЭТ-тару, полиэтиленовые пакеты и автомобильные покрышки. Ведут экскурсии практикующие высококвалифицированные специалисты-экологи, которые могут ответить на все возникающие вопросы. Экскурсии проводятся для групп от 10 до 15 человек каждую неделю по четвергам, бесплатно.

Как уточняют организаторы, форма одежды не принципиальна, главное — удобная обувь, чтобы было комфортно ходить по территории завода. Всем участникам экскурсии выдадут специальные яркие жилетки, проведут инструктаж.

Записаться на экскурсию можно по почте ekovozr@yandex.ru.