В "Новом пространстве" откроется "Самарский взгляд"

Во вторник, 20 августа, в 17:00 в галерее "Новое пространство" откроется итоговая выставка Х городского открытого конкурса фотографии "Самарский взгляд" (16+).

На конкурс в этом году подано 2244 фотографии от 205 участников из разных регионов России и Узбекистана. Председатель жюри — фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", обладатель приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo Владимир Вяткин. Определены 88 финалистов, отобрано около 250 фотографий для оформления экспозиции. Еще 200 работ будут демонстрироваться на экране в выставочном зале.

По итогам конкурса традиционно присуждаются две главные премии: "За лучшую пресс-фотографию" и "За лучшую художественную фотографию". Призы также вручат в каждой из семи номинаций: "Люди и повседневная жизнь", "Коммерческая фотография", "Спорт", "События", "Природа", "Другая реальность" и "Настроение города".

Выставка продлится до 3 сентября, вход свободный.

Организаторами конкурса "Самарский взгляд" являются Самарская областная организация Союза журналистов России, администрация Самары и Фотообъединение областного союза журналистов.