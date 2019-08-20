16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Новом пространстве" откроется "Самарский взгляд" Михаил Савченко покинул должность заведующего Музеем модерна "Виктория" приглашает на "Невозможные путешествия в Нидерландах, России и Персии, сейчас и тогда" Рядом с фабрикой-кухней появится стрит-арт объект Во дворе Музея модерна откроется выставка Юрия Стрельца

Музеи и выставки Культура

В "Новом пространстве" откроется "Самарский взгляд"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 августа, в 17:00 в галерее "Новое пространство" откроется итоговая выставка Х городского открытого конкурса фотографии "Самарский взгляд" (16+).

На конкурс в этом году подано 2244 фотографии от 205 участников из разных регионов России и Узбекистана. Председатель жюри — фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", обладатель приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo Владимир Вяткин. Определены 88 финалистов, отобрано около 250 фотографий для оформления экспозиции. Еще 200 работ будут демонстрироваться на экране в выставочном зале.

По итогам конкурса традиционно присуждаются две главные премии: "За лучшую пресс-фотографию" и "За лучшую художественную фотографию". Призы также вручат в каждой из семи номинаций: "Люди и повседневная жизнь", "Коммерческая фотография", "Спорт", "События", "Природа", "Другая реальность" и "Настроение города".

Выставка продлится до 3 сентября, вход свободный.

Организаторами конкурса "Самарский взгляд" являются Самарская областная организация Союза журналистов России, администрация Самары и Фотообъединение областного союза журналистов.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

В Музее модерна прошла выставка Александра Васильева "Курортная мода"

В Музее модерна прошла выставка Александра Васильева "Курортная мода"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1