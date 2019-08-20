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Суды Происшествия

Сдали на металлолом: суд узнал, куда пропал 30-тонный двигатель "Водоканала"

НЕФТЕГОРСК. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На скамье подсудимых в Нефтегорске Самарской области оказался теперь уже бывший гендиректор местного ОАО "Водоканал" Александр Фатнев. Его обвинили в нескольких эпизодах мошенничества и превышения должностных полномочий.

По версии следствия, Фатнев подписал договор на покупку 30-тонного электродвигателя за 3,5 млн рублей. При этом двигателя предприятие не получило, а деньги перечислило.

"На последних заседаниях суда выступили свидетели, которые заявили, что двигатель все таки поставлен был, - рассказал адвокат Фатнева Михаил Левша. - Рабочие сообщили, что 30-тонный двигатель некоторое время работал, но затем произошло замыкание. Поскольку по разрешению руководства рабочие сдавали сломанную технику на металлолом, они поступили так же и с двигателем. По их же словам, на вырученные деньги они купили микроволновку и чайник".

Кроме того, следствие обвиняет Фатнева в оплате других товаров и услуг, которые, по мнению силовиков, не были поставлены.

Уже после того как суд начал рассмотрение уголовного дела, в отношении Фатнева возбудили еще 12 уголовных дел. В них речь идет об обратной ситуации: следователи утверждают, что некоторые услуги и товары предприятию поставили, но они не были оплачены.

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